Несоблюдение норм безопасности стоило жизни рабочему в Хабаровске

Прокуратура отправила в суд дело о гибели строителя.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека, сообщает в Telegram-канале (18+) прокуратура Хабаровского края.

«Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.

В августе 2025 года обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на строящемся многоэтажном жилом доме, допустил к работам сотрудника, не имеющего специальной квалификации.

В функции работника входил демонтаж плит перекрытия, перемещение передвижных строительных лесов и пр.

Несмотря на отсутствие необходимых знаний, прохождение сотрудником обучения по охране труда и безопасным методам строительства организовано не было, выполнение им работ не контролировалось.

В результате во время рабочего процесса 42-летний мужчина упал с высоты 4 этажа и от полученных повреждений скончался.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.