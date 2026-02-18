Несоблюдение норм безопасности стоило жизни рабочему в Хабаровске

«Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.