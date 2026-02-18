Несоблюдение норм безопасности стоило жизни рабочему в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека, сообщает в Telegram-канале (18+) прокуратура Хабаровского края.
«Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.
В августе 2025 года обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на строящемся многоэтажном жилом доме, допустил к работам сотрудника, не имеющего специальной квалификации.
В функции работника входил демонтаж плит перекрытия, перемещение передвижных строительных лесов и пр.
Несмотря на отсутствие необходимых знаний, прохождение сотрудником обучения по охране труда и безопасным методам строительства организовано не было, выполнение им работ не контролировалось.
В результате во время рабочего процесса 42-летний мужчина упал с высоты 4 этажа и от полученных повреждений скончался.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.