Иркутская область вошла в топ-5 регионов по числу пьяных ДТП

В 2025 году в России снизилось общее количество дорожных аварий — на 2,5%, до 128,8 тысячи. Но в некоторых регионах ситуация остается напряженной, в том числе и в Иркутской области. Об этом сообщает исследовательское агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.