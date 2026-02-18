Иркутская область вошла в топ-5 регионов по числу пьяных ДТП

В 2025 году в России снизилось общее количество дорожных аварий — на 2,5%, до 128,8 тысячи. Но в некоторых регионах ситуация остается напряженной, в том числе и в Иркутской области. Об этом сообщает исследовательское агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.
— По числу ДТП с пьяными водителями Приангарье заняло третье место в стране. Хуже ситуация только в Краснодарском крае и Нижегородской области. При этом по сравнению с 2024 годом регион поднялся в рейтинге на одну строчку, — пишут аналитики.
В общем количестве аварий Иркутская область не попала в первую десятку. Там лидируют Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Подмосковье. А вот Новосибирская область, наоборот, ворвалась в список, заняв 10-е место.
Самое заметное снижение числа ДТП показали Москва (минус 8,7%) и Красноярский край (минус 7%). А вот в Самарской и Новосибирской областях аварий стало значительно больше — почти на 10 и 7% соответственно.
