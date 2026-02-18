В Нью-Йорке прогремел взрыв в церкви

В результате взрыва в храме в штате Нью-Йорк серьёзные травмы получили пять человек. Об этом сообщили представители полиции, отметив, что все пострадавшие были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.
Инцидент произошёл в церкви Abundant Life Fellowship, расположенной в городе Бунвилл. Правоохранители указали, что до взрыва поступали сообщения о запахе газа, однако на данный момент признаков умышленных действий не выявлено, и версия преступления не рассматривается как основная.
По данным полиции, здание религиозного учреждения получило критические разрушения и фактически уничтожено. Среди пострадавших оказался пастор, а также сотрудники пожарной службы, прибывшие на место происшествия. Все они находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Череповце при взрыве газа в квартире пятиэтажного жилого дома погиб человек.