Розыск вандала, осквернившего мемориал ВОВ в Артёме, продолжается

Следственный отдел города Артёма обратился к жителям с просьбой предоставить имеющиеся видеофиксации преступления. На данный момент личность автора рисунка до сих пор не установлена. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, однако горожане подозревают, что «художник», скорее всего, не достиг возраста уголовной, а может, и административной ответственности, так как каракули на мемориале напоминают спонтанный детский рисунок. По мнению артёмовцев, высказываемому в социальных сетях, преступление было гораздо проще предотвратить, чем расследовать — для этого следовало бы чаще проводить уборку на территории мемориального комплекса.