В Шотландии девушка застала сотрудника отеля за интимным актом в своём номере

В шотландском Хайленде в отеле Ord House девушка обнаружила в своём номере незнакомого мужчину, который занимался сексом по телефону. Об этом сообщает Ross-shire Journal. Виновником оказался сотрудник отеля.

Источник: Life.ru

Во время судебного заседания стало известно, что 30-летний Эндрю Фой лишь «накануне» начал работать в отеле. 13 июня Фой зашёл не в ту спальню и начал совершать сексуальный акт. Комната Фоя находилась по соседству. Возвратившись в номер, женщина обнаружила нарушителя и позвонила отцу.

Эндрю Фой признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Суд отложил вынесение приговора до 26 февраля для подготовки отчётов о биографии подсудимого.

А ранее в Швеции 60-летнего пенсионера заподозрили в сексуальной эксплуатации жены — по предварительным данным, он продал её не менее 120 мужчинам. Мужчина был арестован ещё в октябре прошлого года — поводом для задержания послужило заявление его супруги в полицию. Прокурор отказалась комментировать, применялись ли к потерпевшей психотропные вещества до или во время оказания интимных услуг. Ему может грозить от двух до десяти лет лишения свободы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.