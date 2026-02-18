В Шотландии девушка застала сотрудника отеля за интимным актом в своём номере

А ранее в Швеции 60-летнего пенсионера заподозрили в сексуальной эксплуатации жены — по предварительным данным, он продал её не менее 120 мужчинам. Мужчина был арестован ещё в октябре прошлого года — поводом для задержания послужило заявление его супруги в полицию. Прокурор отказалась комментировать, применялись ли к потерпевшей психотропные вещества до или во время оказания интимных услуг. Ему может грозить от двух до десяти лет лишения свободы.