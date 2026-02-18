Упавший рекламный щит спровоцировал дорожный затор в пригороде Владивостока

Инцидент произошёл за развязкой у низководного моста. Щит перекрыл часть трассы для транспортного потока, движущегося в сторону выезда из города. По данным сервиса 2ГИС, к 11:40 затор растянулся до Лесного кладбища (остановка «Перевал»). О пострадавших при инциденте не сообщается.