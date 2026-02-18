Ричмонд
Упавший рекламный щит спровоцировал дорожный затор в пригороде Владивостока

Во Владивостоке на улице Маковского порывом ветра сорвало рекламный щит, упавшая конструкция перекрыла одну полосу движения, сообщает ИА DEITA.RU.


Источник: ДЕЙТА

Инцидент произошёл за развязкой у низководного моста. Щит перекрыл часть трассы для транспортного потока, движущегося в сторону выезда из города. По данным сервиса 2ГИС, к 11:40 затор растянулся до Лесного кладбища (остановка «Перевал»). О пострадавших при инциденте не сообщается.

Информацию уже передали специалистам административно-территориального управления для принятия мер.

Накануне в связи с прогнозируемыми ухудшениями погодных условий был создан оперативный штаб, правда, дорожники готовились не к ветру, а к ожидавшемуся снегу и гололедице.

По данным Примгидрометцентра, сегодня сильный северный ветер до 23 м/с будет сохраняться во Владивостоке до вечера, в начале ночи ожидаются порывы до 20 м/с.