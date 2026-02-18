В Чите дети разгромили 55 полицейских машин на 1,2 миллиона

В Забайкалье рассмотрели необычное дело. В сентябре 2024 года пятеро детей в возрасте от 8 до 13 лет забрались на закрытую стоянку и за один раз повредили 55 служебных автомобилей полиции! Общая сумма ущерба составила больше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Ингодинского районного суда.