В Чите дети разгромили 55 полицейских машин на 1,2 миллиона

В Забайкалье рассмотрели необычное дело. В сентябре 2024 года пятеро детей в возрасте от 8 до 13 лет забрались на закрытую стоянку и за один раз повредили 55 служебных автомобилей полиции! Общая сумма ущерба составила больше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Ингодинского районного суда.
— Поскольку дети не достигли возраста уголовной ответственности, дело против них не завели. Но это не освобождает от гражданской ответственности их родителей. Закон говорит, что если взрослые не уследили за детьми, то возмещать ущерб придется им, — рассказывают в агентстве.
Суд встал на сторону потерпевших и постановил взыскать с родителей всю сумму. Каждой семье придется выплатить по 252 тысячи рублей плюс госпошлину. Правда, решение еще не вступило в силу, так что у родителей есть время его оспорить.
