Взрыв в здании военной полиции в Ленобласти: что известно на утро 18 февраля

В Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области днем 17 февраля прогремел взрыв в здании военной полиции. Об этом сообщил «КП-Петербург» со ссылкой на осведомленный источник.
Источник отметил, что на месте происшествия работали оперативные службы и ФСБ. По предварительным данным, в результате взрыва обрушились два этажа, а также крыша.
Очевидцы сделали единственную фотографию с места происшествия, подтверждающую эти данные. Существует угроза дальнейшего обрушения. В разборе завалов задействованы МЧС и Леноблпожспас.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в результате обрушения погибло три человека. Один военнослужащий был извлечен из-под завалов. Обстоятельства происшествия выясняются.
Уточним, что военные следственные органы Следственного комитета России инициировали уголовное дело в связи с обрушением здания военной полиции в Ленинградской области. Расследование проводится по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.
Ранее в здании учебного центра МВД в Эжвинском районе Сыктывкара произошел взрыв. По данным следствия, во время занятия преподаватель активировал учебно-имитационную гранату рядом с легковоспламеняющимися материалами, что вызвало пожар и сильное задымление.
В результате инцидента пострадали около двадцати человек, некоторые из которых получили тяжелые ожоги и отравление продуктами горения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
Как писал KP.RU, умер третий пострадавший от взрыва и пожара в учебном центре МВД по Республике Коми. Мужчина находился на лечении в Нижнем Новгороде. Врачи провели сложную операцию, после чего пациента ввели в медикаментозный сон. Однако спасти мужчину так и не удалось.
Также в Москве двое сотрудников ДПС заметили подозрительного человека рядом с их служебным автомобилем. При попытке его задержания произошел взрыв. В результате погибли все три человека.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «незаконном обороте взрывных устройств».