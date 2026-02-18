Взрыв в здании военной полиции в Ленобласти: что известно на утро 18 февраля

Как писал KP.RU, умер третий пострадавший от взрыва и пожара в учебном центре МВД по Республике Коми. Мужчина находился на лечении в Нижнем Новгороде. Врачи провели сложную операцию, после чего пациента ввели в медикаментозный сон. Однако спасти мужчину так и не удалось.