Омич пойдет под суд после публикаций в соцсетях

В Омске 34-летний мужчина обвиняется по статье о публичном оправдании, пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности, а также по статье о публичном демонстрировании нацистской, экстремистской или схожей с ними символики, сообщила во вторник, 17 февраля 2026 года, пресс-служба прокуратуры Омской области. По данным ведомства, мужчина не удалил изображения, за которые уже привлекался к ответственности, а кроме того, опубликовал текст и видео.