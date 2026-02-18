Омич пойдет под суд после публикаций в соцсетях

В Омске 34-летний мужчина обвиняется по статье о публичном оправдании, пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности, а также по статье о публичном демонстрировании нацистской, экстремистской или схожей с ними символики, сообщила во вторник, 17 февраля 2026 года, пресс-служба прокуратуры Омской области. По данным ведомства, мужчина не удалил изображения, за которые уже привлекался к ответственности, а кроме того, опубликовал текст и видео.
«По версии следствия, данный гражданин, ранее привлеченный к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации), не принял мер к удалению размещенных на странице в социальной сети запрещенных изображений. При этом он разместил текст и видеоролик, в которых оправдывалась и пропагандировалась террористическая деятельность», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что вменяемую ему вину омич признал частично, удалив размещенные материалы.
Дело будет рассматривать Восточный окружной военный суд. В омской прокуратуре уточнили, что санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.