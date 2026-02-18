Привязала к батарее и избила ребенка: женщину признали невменяемой

«Экспертизой установлено, что в период совершения деяния подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. С учетом изложенного суд освободил подсудимую от уголовной ответственности и применил к ней принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа», — прокомментировал решение суда пресс-секретарь суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.