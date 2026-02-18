Ричмонд
Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,5 у побережья Курил

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья северных Курил в Тихом океане, подземный толчок зафиксировали в районе Северо-Курильска. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, пишет РИА «Новости».

По её данным, эпицентр находился в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг располагался на глубине 41 километра.

«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 18 февраля. Очаг находился располагался на глубине 41 километра», — сообщила Семёнова.

Сейсмолог уточнила, что жители Северо-Курильска ощутили подземный толчок силой до 3 баллов. Тревогу цунами не объявляли. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 222 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 45 километров. В краевом центре подземные толчки ощущались силой до трёх баллов. По данным специалистов, тогда также не объявляли угрозу цунами.

