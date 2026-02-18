Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,5 у побережья Курил

Ранее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 222 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 45 километров. В краевом центре подземные толчки ощущались силой до трёх баллов. По данным специалистов, тогда также не объявляли угрозу цунами.