Российского школьника сверстники буллингом довели до больницы

Мать школьника обратилась в прокуратуру после отказа в возбуждении дела. По её словам, ей рекомендовали урегулировать ситуацию через образовательное учреждение. Также семья направила обращения в ряд инстанций, в том числе в администрацию президента и к уполномоченному по правам ребёнка. Поданы жалобы и на действия сотрудников полиции с просьбой дать правовую оценку их решениям.