Российского школьника сверстники буллингом довели до больницы

В Копейске Челябинской области конфликт между подростками в школе закончился госпитализацией одного из учеников. Однако административные материалы, по словам его семьи, составили не на предполагаемых зачинщиков, а на отца пострадавшего. Об этом родители сообщили в посте на портале «Пикабу».
По версии семьи, стычка произошла в стенах школы и привела к травмам, из-за которых ребёнку потребовалось лечение в стационаре. Медицинские документы к посту не приложены, но родители утверждают, что мальчик находился под наблюдением врачей.
После инцидента сотрудники полиции составили в отношении отца избитого ребенка два протокола по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Семья также сообщила о составлении жалобы на действия сотрудников ОМВД, которые, по их мнению, были незаконными или неполными.
Семья утверждает, что после конфликта ребёнок испытывает постоянное напряжение и вынужден ежедневно носить с собой диктофон, чтобы фиксировать разговоры и возможные новые инциденты. Родители объясняют это необходимостью документировать происходящее.
В продолжении публикации говорится, что часть педагогов, по мнению семьи, ограничилась формальными действиями и не дала публичной оценки случившемуся. Родители заявляют, что не получили чёткого ответа от администрации школы.
Мать школьника обратилась в прокуратуру после отказа в возбуждении дела. По её словам, ей рекомендовали урегулировать ситуацию через образовательное учреждение. Также семья направила обращения в ряд инстанций, в том числе в администрацию президента и к уполномоченному по правам ребёнка. Поданы жалобы и на действия сотрудников полиции с просьбой дать правовую оценку их решениям.
