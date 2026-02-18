Названа причина пожара во Владивостоке, в котором погибли дети 3, 6 и 9 лет

«Есть запись, где чётко видно, что здесь имела место шалость детей с огнём. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребёнок и поджёг игрушку, лежащую на кровати. В дальнейшем распространилось пламя, дети испугались и не покинули помещение», — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Мешков в интервью «Радио России. Приморье».
Мешков пояснил, что на видеозаписи отчётливо видно, как один из детей использовал зажигалку для поджога игрушки, находившейся на кровати. После того как пламя начало быстро распространяться по помещению, малыши растерялись и не смогли выбраться из квартиры.
Тела детей в возрасте трёх, шести и девяти лет были обнаружены спасателями в ходе тушения пожара. Мать в этот момент находилась на рабочем месте. Дополнительные трудности у оперативных служб возникли из-за стихийной парковки во дворе: припаркованные автомобили помешали спецтехнике беспрепятственно подъехать к месту ЧП.
Следственными органами в отношении отца погибших возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимой проверки.
Ранее двое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Трофимово в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области. Возгорание, охватившее 48 квадратных метров, было ликвидировано пожарными. На месте пожара были обнаружены тела двоих детей — пятилетней девочки и семилетнего мальчика.
