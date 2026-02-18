Названа причина пожара во Владивостоке, в котором погибли дети 3, 6 и 9 лет

«Есть запись, где чётко видно, что здесь имела место шалость детей с огнём. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребёнок и поджёг игрушку, лежащую на кровати. В дальнейшем распространилось пламя, дети испугались и не покинули помещение», — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Мешков в интервью «Радио России. Приморье».