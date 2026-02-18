Ричмонд
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину в горах, 10 человек пропали

В районе горы Касл-Пик в штате Калифорния 17 февраля под лавину попала группа из 16 лыжников. Шесть человек выжили и остаются на месте схода в ожидании эвакуации, остальные числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Невада. Группа состояла из четырёх гидов и 12 клиентов.

Спасательная операция. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nevada County Sheriff’s Office.

На помощь направились три высококвалифицированные лыжные команды спасателей. Всего в операции участвуют 46 сотрудников экстренных служб. Погодные условия осложняют работу. Ранее лавинный центр Сьерра-Леоне предупреждал, что в отдалённых районах на протяжении дня сохраняется очень высокая вероятность схода крупных лавин, особенно ночью и ранним утром.

А ранее в Москве спасатели эвакуировали девушку, которой внезапно стало плохо во время прогулки по лесу. Сигнал о помощи поступил в службу 112 от мужчины, который находился вместе с пострадавшей. Он рассказал операторам, что его спутница нуждается в медицинской помощи, однако самостоятельно выбраться из лесного массива они не могут из-за обилия снега.

