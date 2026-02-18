NYP: после схода лавины возле озера Тахо в США пропали 10 лыжников

По меньшей мере 10 лыжников пропали без вести в результате схода лавины к северу от озера Тахо в американском штате Калифорния, сообщила газета New York Post (NYP), публикацию которой перевёл aif.ru.
Это произошло в районе Касл-Пик недалеко от города Траки (округ Невада). Во это время там бушевал зимний шторм. По данным управления местного шерифа, группа из 16 человек, в которую входила 12 лыжников и четыре гида, занималась фрирайдом (внетрассовым катанием).
Они прибыли в горы 15 февраля и разместились в комплексе Frog Lake Backcountry Huts. Группа планировала находиться в этом районе две ночи и три дня. Утром 17 февраля лыжники должны были отправиться домой. Именно в этот момент сошла лавина. Сход снежной массы произошёл на высоте приблизительно 8200 футов (около 2400 метров).
После случившегося шестерым членам команды удалось выбраться из-под лавины. Они ожидали помощи на месте происшествия. Прибывшие на место спасатели начали масштабную поисковую операцию, в которой задействовали 46 человек. При этом в районе по-прежнему действует предупреждение о лавинной опасности.
Напомним, 10 февраля сообщалось, что за несколько дней при сходе лавин во французских Альпах погибли четверо лыжников. Двое горнолыжников стали жертвами происшествий, которые произошли 9 февраля. Лавины сошли в районе Сент-Агне и возле деревни Монженевр. Гибель ещё двоих человек в высокогорной деревне Сен-Веран была подтверждена 7 февраля.