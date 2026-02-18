NYP: после схода лавины возле озера Тахо в США пропали 10 лыжников

Они прибыли в горы 15 февраля и разместились в комплексе Frog Lake Backcountry Huts. Группа планировала находиться в этом районе две ночи и три дня. Утром 17 февраля лыжники должны были отправиться домой. Именно в этот момент сошла лавина. Сход снежной массы произошёл на высоте приблизительно 8200 футов (около 2400 метров).