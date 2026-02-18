Ричмонд
Избиение солдата в Жамбылской области: что известно о его состоянии

Стало известно о состоянии военнослужащего срочной службы в Отаре Жамбылской области. Сообщается, что он идет на поправку, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Начальник отделения челюстно-лицевой хирургии военно-клинического госпиталя Министерства обороны Владислав Мусатов рассказал, что солдат идет на поправку.

«Сейчас пациент проходит этап реабилитации. Он принимает витамины, получает физиотерапевтическое лечение и занимается лечебной физкультурой. Во время сегодняшнего медицинского осмотра установлено, что он может открывать рот на 3 см. Это показатель того, что его состояние заметно улучшилось. В дальнейшем запланированы сеансы гипербарической оксигенации. После завершения курса лечебной физкультуры будет назначена военно-медицинская комиссия», — сказал врач.