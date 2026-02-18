Омские подростки получили сроки за диверсию на аэродроме

В Новосибирске Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним омичам, которые в сентябре 2024 года совершили поджог военного вертолета на аэродроме «Омск-Северный». Дело расследовали военные следователи СК РФ по Омскому гарнизону совместно с УФСБ.
Ночью двое подростков 2008 года рождения проникли на охраняемую территорию военного аэродрома. С помощью самодельной зажигательной смеси они подожгли вертолет МИ-8. Всю операцию юные диверсанты сняли на телефон — запись отправили в качестве отчета своему куратору.
Заказчик нашёлся в мессенджере Telegram. Неизвестный пообещал школьникам 20 тысяч долларов за выполнение задания. Но, как выяснилось позже, расплачиваться с исполнителями куратор не собирался.
Сотрудники УФСБ и линейного управления МВД нашли поджигателей в течение суток. Подростки сознались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление ради легких денег.
Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт группой лиц по предварительному сговору). Приговор оказался суровым: одному назначили 7 лет лишения свободы; второму — 7,5.
До совершеннолетия они будут находиться в воспитательной колонии, затем их переведут в колонию общего режима. Кроме того, с обоих в солидарном порядке взыщут 668 миллионов рублей в пользу Министерства обороны РФ — стоимость уничтоженной техники.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
