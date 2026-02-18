Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские подростки получили сроки за диверсию на аэродроме

Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт группой лиц по предварительному сговору).

Источник: Freepik

В Новосибирске Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним омичам, которые в сентябре 2024 года совершили поджог военного вертолета на аэродроме «Омск-Северный». Дело расследовали военные следователи СК РФ по Омскому гарнизону совместно с УФСБ.

Ночью двое подростков 2008 года рождения проникли на охраняемую территорию военного аэродрома. С помощью самодельной зажигательной смеси они подожгли вертолет МИ-8. Всю операцию юные диверсанты сняли на телефон — запись отправили в качестве отчета своему куратору.

Заказчик нашёлся в мессенджере Telegram. Неизвестный пообещал школьникам 20 тысяч долларов за выполнение задания. Но, как выяснилось позже, расплачиваться с исполнителями куратор не собирался.

Сотрудники УФСБ и линейного управления МВД нашли поджигателей в течение суток. Подростки сознались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление ради легких денег.

Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт группой лиц по предварительному сговору). Приговор оказался суровым: одному назначили 7 лет лишения свободы; второму — 7,5.

До совершеннолетия они будут находиться в воспитательной колонии, затем их переведут в колонию общего режима. Кроме того, с обоих в солидарном порядке взыщут 668 миллионов рублей в пользу Министерства обороны РФ — стоимость уничтоженной техники.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мы сообщали, что молодого омича приговорили к 16 годам тюрьмы за диверсию и госизмену.