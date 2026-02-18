ВККС отправила в отставку 25 судей и лишила статуса экс-главу суда

Февральское заседание Высшей квалификационной коллегии судей привело к массовым кадровым решениям. В отставку подали 25 судей, один лишён статуса, ещё 36 прекратили полномочия и утратили неприкосновенность. Об этом сообщила «KP.RU».
В Верховном суде пояснили, что ВККС собирается раз в два месяца и рассматривает вопросы дисциплинарной ответственности, прекращения полномочий и согласия на возбуждение уголовных дел. Однако нынешнее заседание привлекло внимание масштабом решений.
В первый день 25 кассационных и региональных судей написали заявления об уходе по собственному желанию. Часть из них, как отмечается, уходит на пенсию или меняет место работы.
Отдельные вопросы возникли к судьям из Нижнего Новгорода Виктору Фомину и Вячеславу Сапеге. Материалы по ним направлены в Генпрокуратуру для проверки и возможной подачи антикоррупционных исков. Поводом стало имущество, оформленное на самих судей и их родственников. Речь идёт о квартирах, автомобилях и коммерческой недвижимости. Законность происхождения активов предстоит проверить.
На втором дне заседания коллегия лишила статуса судьи в отставке бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Ранее суды удовлетворили иски прокуратуры о конфискации имущества, признанного полученным коррупционным путём. По данным надзорных органов, в доход государства обращены активы на сумму около 18,5 млрд рублей.
Коллегия также дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении ряда судей. В их числе — бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, которого подозревают в получении взяток через посредников. Разрешение на уголовное преследование получили также судья из Ставропольского края Татьяна Моргунова и председатель Антрацитовского суда ЛНР Сергей Костулин. В материалах говорится о возможных нарушениях, включая получение взяток.
В финальный день заседания одобрено возбуждение дел в отношении судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, и судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова. Последнего подозревают в мошенничестве.
Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении дела в отношении мирового судьи из Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. По версии следствия, он получал взятки за решения по административным делам. В деле также фигурируют его помощница и секретарь.
