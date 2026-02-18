ВККС отправила в отставку 25 судей и лишила статуса экс-главу суда

Коллегия также дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении ряда судей. В их числе — бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, которого подозревают в получении взяток через посредников. Разрешение на уголовное преследование получили также судья из Ставропольского края Татьяна Моргунова и председатель Антрацитовского суда ЛНР Сергей Костулин. В материалах говорится о возможных нарушениях, включая получение взяток.