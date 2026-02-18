Состриг волосы у трупа: новые детали убийства русской стюардессы в Дубае

Очередная красивая история любви с головокружительными ухаживания закончилась зверской расправой. 25-летняя Анастасия из Санкт-Петербурга улетела в Дубай, чтобы избавиться от преследований бывшего парня и найти работу, но встретила в номере отеля свою смерть.
Как девушка познакомилась с будущим убийцей, почему роман быстро перетек в издевательства, а также новые подробности зверской расправы — в материале aif.ru.
Красивая история любви с тираном.
Анастасия и Альберт познакомились в декабре 2022 года. Семья у девушки была обеспеченной, у нее была своя квартира и машина. Она работала стюардессой в одной из российских авиакомпаний.
Знакомая семьи Анастасии Ольга (имя изменено), как выяснил aif.ru, считает, что Альберт специально мог познакомиться с девушкой, узнав о ее состоянии.
«Анастасия родилась в семье с достатком, была окружена любовью близких. У нее были квартира и машина, она ни в чем не нуждалась, ей точно не нужны были его деньги, как говорят некоторые. Не знаю, каким образом некоторые мужчины выслеживают таких девушек, но ей организовали автоподставу на дороге, в которой участвовал и этот Альберт. С тех пор он начал ухаживать за ней», — рассказала она.
Несмотря на разницу в возрасте (Анастасии на тот момент было 22 года, а Альберту — 38) они быстро нашли общий язык и начали встречаться. Мужчина осыпал девушку подарками, водил в дорогие рестораны, но позже начал контролировать, подвергать психическому и физическому насилию.
Сказочная история любви закончилась уже спустя несколько месяцев. Анастасия поставила точку в отношениях, когда пара не провстречалась еще и года. Однако через пару недель девушка узнала о беременности.
Альберт этому известию сильно обрадовался и предложил Анастасии вернуть отношения, но та отказалась и сделала аборт. После этого мужчина стал еще более жестоким по отношению к бывшей возлюбленной.
Пытки и счет за подарки.
После того как Анастасия приняла решение не возобновлять отношения, Альберт начал еще изощреннее издеваться над ней. Он потребовал от девушки вернуть деньги за все подарки, которые он ей дарил, и за ресторан, в которые водил. Да еще и с процентами.
Альберт, по словам знакомых, отправлял к девушке своих приятелей, а те угрозами и пытками заставляли ее писать расписки на имя бывшего возлюбленного.
Мужчина устроил настоящую слежку за девушкой: он установил на машину Анастасии GPS-маячок, а в ее квартире — диктофоны. Знакомые также утверждают, что однажды он выкрал питомцев экс-возлюбленной и обещал отправлять их по частям, если девушка не вернет деньги.
Ольга рассказала, что Альберт проникал в квартиру Анастасии даже после того, как она меняла замки. В то же время он продолжал избивать ее.
«Настя была верующим человеком, доброй, отзывчивой. Она много работала, она такого не заслужила», — добавила Ольга.
Отчаявшись, девушка продала некоторые личные вещи и отдала Альберту один миллион рублей, но тотальная слежка и угрозы не прекратились.
Последняя попытка спастись.
Незадолго до собственной смерти Анастасия улетела в Дубай. Там девушка надеялась обрести покой и безопасность, а также хотела устроиться на работу в международную авиакомпанию.
Она хотела работать на частных бизнес-джетах, но Альберт, узнав об этом, запретил ей устраиваться работу. Мужчина утверждал, что стюардессы таких рейсов выполняют не только свои обязанности, но и якобы всячески ублажают летающих ими бизнесменов.
Пара к тому времени уже давно рассталась, поэтому Анастасия не считалась с мнением бывшего возлюбленного. Альберт, однако, думал иначе, поэтому решил отомстить Анастасии за побег в другую страну.
Обратившись за помощью к своему приятелю — судебному приставу из Санкт-Петербурга — Альберт выследил девушку в Дубае и заселился в тот же отель. Даже этаж он выбрал по соседству с бывшей возлюбленной.
18 декабря 2025 года он надел белый гостиничный халат, вышел в коридор и разыграл настоящий спектакль — обратился к горничной и рассказал историю о том, как пошел плавать в бассейн и забыл ключ-карту от номера.
Получив ключ от номера своей будущей жертвы, Альберт переоделся в обычную одежду, взял портфель и пошел в номер Анастасии. Он спрятался в ванной и прождал ее там около четырех часов.
Когда девушка вернулась в номер, убийца напал на нее и около 15 раз удар ножом в районе груди, шеи и конечностей. Истекающая кровью Анастасия упала на пол, но нападавший на этом не остановился. Он отрезал девушке волосы и облил ее зеленкой.
А после этого, оставив в номере отеля жуткую картину с обезображенным трупом, как ни в чем не бывало покинул здание.
Возмездие настигло убийцу.
После убийства Альберт вернулся в Санкт-Петербург, но стал пытаться меньше привлекать к себе внимания — он не садился за руль и не пользовался мобильным телефоном.
Мужчину, однако, быстро задержали и поместили под стражу. В ходе расследования и обысков выяснилось, что даже в тот роковой день он требовал у нее деньги и выбивал расписку. В этот раз Анастасия пообещала вернуть ему еще 500 тысяч рублей.
Коллеги и друзья вспоминают девушку исключительно как доброго и отзывчивого человека. В ее социальных сетях, куда она в последний раз заходила за день до смерти, так и стоит статус: «Спасибо, Боже, за эту жизнь».
