Состриг волосы у трупа: новые детали убийства русской стюардессы в Дубае

«Анастасия родилась в семье с достатком, была окружена любовью близких. У нее были квартира и машина, она ни в чем не нуждалась, ей точно не нужны были его деньги, как говорят некоторые. Не знаю, каким образом некоторые мужчины выслеживают таких девушек, но ей организовали автоподставу на дороге, в которой участвовал и этот Альберт. С тех пор он начал ухаживать за ней», — рассказала она.