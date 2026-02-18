В Бодайбо из-за коммунальной аварии отключат котельную 18 февраля

В Бодайбо 18 февраля 2026 года с 9 утра до 4 часов дня остановят котельную ЦТП № 6, чтобы устранить порыв на теплотрассе по улице Карла Либкнехта. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— На время ремонта без отопления останутся несколько социальных объектов, а именно детские сады № 35 «Радуга» и № 32 «Сказка», средняя школа № 1, Дом творчества и Детская библиотека, — уточняют в мэрии.
Коммунальщики заверили, что справятся с аварией в течение дня. Местных жителей просят не паниковать. В это время в городе продолжают устранять последствия коммунальной аварии, которая произошла еще 30 января. По последним данным, тепло вернулось в 106 жилых домов, работы продолжаются.
