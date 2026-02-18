Вооружённые силы Украины атакуют Чебоксары, работают расчёты ПВО

По данным телеграм-канала, мощный взрыв разбудил жителей примерно в 5:10 утра. После этого было слышно ещë несколько хлопков на юге и северо-западной окраине города. Над столицей региона работает ПВО, сбито уже несколько воздушных целей. По словам очевидцев, в одном из районов после атаки виден столб густого серого дыма.
Официальной информации о последствиях и наличии пострадавших пока не было.
Ранее ВСУ двумя волнами атаковали Белгород ракетами HIMARS. Первая серия взрывов прогремела над областным центром около одиннадцати часов вечера. Жители насчитали более десятка громких хлопков. По предварительным данным, все ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Вторая волна обстрела пришлась на начало первого ночи. На этот раз после нескольких взрывов горожане заметили яркую вспышку и задымление в одном из районов. Выяснилось, что обломки одной из сбитых целей рухнули на крышу многоквартирного жилого дома, что привело к возгоранию.
