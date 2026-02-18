Ричмонд
NBC: в США после схода лавины пропали без вести 10 лыжников

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Десять лыжников пропали без вести, еще шестеро оказались заблокированы после схода лавины недалеко от озера Тахо в штате Калифорния в США. Об этом 17 февраля сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-релиз управления шерифа по округу Невада.

Источник: AP 2024

По его информации, лавина сошла вблизи города Траки в районе Касл-Пик к северо-западу от озера Тахо, которое является популярным местом для катания на лыжах вне специально оборудованных трасс. Впоследствии 10 лыжников пропали без вести и еще 6 оказались заблокированы и ожидают прибытия спасателей.

По словам капитана управления, шерифа Рассела Грина, которые приводит телеканал, 17 февраля вечером к месту схода лавины направлялись около 46 спасателей, однако по последним данным они еще не прибыли на место происшествия.

Отмечается, что ранее горнолыжный курорт, расположенный недалеко от района Касл-Пик, сообщал о неблагоприятных условиях для катания из-за выпадения около 75 см снега в регионе за последние сутки.

