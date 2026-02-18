NBC: в США после схода лавины пропали без вести 10 лыжников

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Десять лыжников пропали без вести, еще шестеро оказались заблокированы после схода лавины недалеко от озера Тахо в штате Калифорния в США. Об этом 17 февраля сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-релиз управления шерифа по округу Невада.