В Колорадо столкнулись более 30 машин — четыре человека погибли, 29 ранены

Ранее в Подмосковье пенсионер насмерть сбил жену, пытаясь вырваться из снежной ловушки. В деревне Блознево Наро-Фоминского округа произошла страшная трагедия: 81-летний мужчина случайно задавил собственную жену при попытке выехать с дачного участка. Пенсионеры на машине Kia Sorento застряли в глубоком снегу, и 81-летняя супруга вышла из авто, чтобы подсказать мужу, куда крутить руль.