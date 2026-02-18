Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колорадо столкнулись более 30 машин — четыре человека погибли, 29 ранены

Четыре человека погибли и 29 пострадали в массовой аварии на юге штата Колорадо. ДТП произошло на автомагистрали при сильном ветре и плохой видимости. Об этом сообщила газета The Denver Post.

Более 30 машин столкнулись в Колорадо. Видео © X / OSGINT.

По данным издания, в столкновении участвовали более 30 автомобилей. Медики доставили в больницы 29 человек с травмами разной степени тяжести. Ещё десять участников происшествия получили незначительные повреждения и остались на месте.

В числе попавших в аварию машин оказался пикап с прицепом, который перевозил коз. В результате ДТП четыре животных погибли, 28 выжили.

Ранее в Подмосковье пенсионер насмерть сбил жену, пытаясь вырваться из снежной ловушки. В деревне Блознево Наро-Фоминского округа произошла страшная трагедия: 81-летний мужчина случайно задавил собственную жену при попытке выехать с дачного участка. Пенсионеры на машине Kia Sorento застряли в глубоком снегу, и 81-летняя супруга вышла из авто, чтобы подсказать мужу, куда крутить руль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.