Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах над городом

Жители Чебоксар в среду, 18 февраля, сообщили о серии громких взрывов в небе над городом.
По словам очевидцев, в районе 5:10 утра прогремел мощный взрыв, разбудивший людей, после чего последовали еще несколько хлопков на южной и северо-западной окраинах столицы Чувашии.
Как рассказали местные жители, в одном из районов после атаки наблюдается сильное задымление — виден столб густого серого дыма. Предположительно, в небе работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько воздушных целей.
Официальной информации о последствиях и пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
В этот же день Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, системы ПВО сбили воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры и жилых зданий.