Мать и дочь трижды за 10 дней обнесли один магазин в российском городе

В Благовещенске мать и дочь за десять дней трижды похитили товары из одного и того же супермаркета на улице Театральной.
По данным правоохранительных органов, женщины заранее распределили роли. Младшая собирала товары в тележку, старшая перекладывала их в пакеты. Из магазина они выходили через кассу самообслуживания, пишет телеграм-канал Amur Mash.
Среди похищенного — продукты питания, средства гигиены и бытовые товары. В списке значатся чипсы, курица, фрукты, овощи, конфеты, шампуни, краска для волос, носки и детское питание.
Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело. Женщины написали явку с повинной и возместили причинённый ущерб.
Суд учёл наличие у них детей. Дочь, ранее судимая за кражу, получила 2,5 года условно. Матери назначили 200 часов обязательных работ.
