Мать и дочь трижды за 10 дней обнесли один магазин в российском городе

Их уже поймали, возбудили дело. Женщины все осознали — написали явку с повинной, возместили ущерб. Сыграло роль и наличие детей. В багаже у дочери уже была судимость за кражу, поэтому она получила 2,5 года условно. Матери назначили 200 часов работ.