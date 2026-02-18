Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале задержали 29-летнего мужчину с 96 кг наркотиков

В Свердловской области задержали мужчину с 96 кг наркотиков.

Источник: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Горноуральском городском округе правоохранители задержали 29-летнего мужчину, у которого нашли при себе больше 96 килограмм наркотиков. Как сообщает следствие, в феврале 2026 года, находясь в жилом доме одного из поселков, он изготовил запрещенное вещество, чтобы в дальнейшем заняться его сбытом.

— Довести до конца свои преступные действия ему не удалось ввиду его задержания сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловчанина обвиняют по части 3 статьи 30 УК РФ и по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере».

Суд решил заключить мужчину под стражу до 15 апреля 2026 года.