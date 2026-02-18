На Урале задержали 29-летнего мужчину с 96 кг наркотиков

В Горноуральском городском округе правоохранители задержали 29-летнего мужчину, у которого нашли при себе больше 96 килограмм наркотиков. Как сообщает следствие, в феврале 2026 года, находясь в жилом доме одного из поселков, он изготовил запрещенное вещество, чтобы в дальнейшем заняться его сбытом.
— Довести до конца свои преступные действия ему не удалось ввиду его задержания сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Свердловчанина обвиняют по части 3 статьи 30 УК РФ и по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере».
Суд решил заключить мужчину под стражу до 15 апреля 2026 года.