В результате взрыва в церкви штата Нью-Йорк пострадали пять человек

«43-летний пастор Брэндон Питтс и четверо сотрудников пожарной службы Бунвилля в возрасте от 43 до 71 года были доставлены в местные больницы с травмами. По данным полиции, все пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии», — говорится в публикации.
Взрыв произошёл около 10:30 по местному времени, что соответствует 18:30 мск. Полиция заявила, что не выявила первоначальных признаков криминальной деятельности.
Ранее сообщалось, что в церкви Abundant Life Church в Бунвилле произошёл взрыв. Инцидент случился после того, как экстренные службы получили сообщение о запахе газа в здании. На место прибыли пожарные расчёты и другие спасательные подразделения. Они осмотрели помещения и оказали помощь пострадавшим.
