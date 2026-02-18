В результате взрыва в церкви штата Нью-Йорк пострадали пять человек

«43-летний пастор Брэндон Питтс и четверо сотрудников пожарной службы Бунвилля в возрасте от 43 до 71 года были доставлены в местные больницы с травмами. По данным полиции, все пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии», — говорится в публикации.