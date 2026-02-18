Ричмонд
В результате взрыва в церкви штата Нью-Йорк пострадали пять человек

Пять человек пострадали при взрыве в церкви на севере штата Нью-Йорк. Инцидент произошёл в городе Бунвилл. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, травмы получили 43-летний пастор Брэндон Питтс и четверо сотрудников пожарной службы Бунвилля в возрасте от 43 до 71 года. Всех доставили в местные больницы.

«43-летний пастор Брэндон Питтс и четверо сотрудников пожарной службы Бунвилля в возрасте от 43 до 71 года были доставлены в местные больницы с травмами. По данным полиции, все пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии», — говорится в публикации.

Взрыв произошёл около 10:30 по местному времени, что соответствует 18:30 мск. Полиция заявила, что не выявила первоначальных признаков криминальной деятельности.

Ранее сообщалось, что в церкви Abundant Life Church в Бунвилле произошёл взрыв. Инцидент случился после того, как экстренные службы получили сообщение о запахе газа в здании. На место прибыли пожарные расчёты и другие спасательные подразделения. Они осмотрели помещения и оказали помощь пострадавшим.

