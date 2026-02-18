Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело по факту истязаний детей в свердловском соцучреждении

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних воспитанников социального учреждения в Каменске-Уральском (Свердловская область). Дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание), сообщили в Следкоме.

Источник: Коммерсантъ

СК со ссылкой на сообщения в СМИ сообщает, что с 2017 по 2022 год одним из сотрудников центра для несовершеннолетних совершались противоправные действия в отношении детей.

Дело расследуется по статье 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за истязание. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и о публикациях в СМИ по данному факту.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о расследовании данного уголовного дела.