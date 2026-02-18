СК возбудил уголовное дело по факту истязаний детей в свердловском соцучреждении

СК со ссылкой на сообщения в СМИ сообщает, что с 2017 по 2022 год одним из сотрудников центра для несовершеннолетних совершались противоправные действия в отношении детей.
Дело расследуется по статье 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за истязание. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и о публикациях в СМИ по данному факту.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о расследовании данного уголовного дела.