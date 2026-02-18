Ричмонд
В Бодайбо восстановили тепло ещё в 16 жилых домах после крупной аварии

Теплоснабжение восстановлено в 16 домах в Бодайбо Иркутской области. Работы ведутся после крупной коммунальной аварии в конце января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, подключены дома разного типа. Среди них четыре многоквартирных здания, восемь домов блокированной застройки и четыре индивидуальных жилых строения.

«Подключены 16 домов (4 МКД, 8 блокированной застройки, 4 ИЖС), в которых проживают 138 человек, в том числе 27 детей. Проведены внутридомовые работы в 3 домах», — говорится в сообщении.

Также специалисты проложили сети тепло- и водоснабжения. За последние сутки рабочие отогрели 180 метров трубопровода.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Бодайбо ввели в феврале после аварии, которая оставила без тепла сотни человек. Губернатор Игорь Кобзев ранее заявил, что теплоснабжение планируют полностью восстановить до 21 февраля.

Ранее в Москве перевели систему отопления на повышенные параметры. Это связано с сильным похолоданием в столичном регионе. Заместитель мэра Пётр Бирюков пояснил, что работа системы централизованного отопления зависит от температуры воздуха. В ближайшие дни ночные температуры в Москве будут опускаться до минус 20 градусов. Повышенные параметры работы системы теплоснабжения должны обеспечить комфорт жителей в квартирах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.