В Бодайбо восстановили тепло ещё в 16 жилых домах после крупной аварии

По данным ведомства, подключены дома разного типа. Среди них четыре многоквартирных здания, восемь домов блокированной застройки и четыре индивидуальных жилых строения.
«Подключены 16 домов (4 МКД, 8 блокированной застройки, 4 ИЖС), в которых проживают 138 человек, в том числе 27 детей. Проведены внутридомовые работы в 3 домах», — говорится в сообщении.
Также специалисты проложили сети тепло- и водоснабжения. За последние сутки рабочие отогрели 180 метров трубопровода.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Бодайбо ввели в феврале после аварии, которая оставила без тепла сотни человек. Губернатор Игорь Кобзев ранее заявил, что теплоснабжение планируют полностью восстановить до 21 февраля.
Ранее в Москве перевели систему отопления на повышенные параметры. Это связано с сильным похолоданием в столичном регионе. Заместитель мэра Пётр Бирюков пояснил, что работа системы централизованного отопления зависит от температуры воздуха. В ближайшие дни ночные температуры в Москве будут опускаться до минус 20 градусов. Повышенные параметры работы системы теплоснабжения должны обеспечить комфорт жителей в квартирах.
