В Бодайбо восстановили тепло ещё в 16 жилых домах после крупной аварии

Ранее в Москве перевели систему отопления на повышенные параметры. Это связано с сильным похолоданием в столичном регионе. Заместитель мэра Пётр Бирюков пояснил, что работа системы централизованного отопления зависит от температуры воздуха. В ближайшие дни ночные температуры в Москве будут опускаться до минус 20 градусов. Повышенные параметры работы системы теплоснабжения должны обеспечить комфорт жителей в квартирах.