Алию Галицкую похоронили в Оренбургской области

Напомним, Алия Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре, куда попала после заявления бывшего мужа о краже у дочерей телефона. Ранее Пресненский районный суд Москвы поставил точку в семейной драме основателя Almaz Capital Partners Александра Галицкого и его бывшей супруги Алии. Девочки-подростки останутся жить с отцом.