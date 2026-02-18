Алию Галицкую похоронили в Оренбургской области

«Галицкая Алия была похоронена 13 февраля в Оренбургской области, на родной земле, где она родилась, провела детство и юность, где живут её родители. Это было прощание дома, среди родных и близких», — рассказал адвокат.
Напомним, Алия Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре, куда попала после заявления бывшего мужа о краже у дочерей телефона. Ранее Пресненский районный суд Москвы поставил точку в семейной драме основателя Almaz Capital Partners Александра Галицкого и его бывшей супруги Алии. Девочки-подростки останутся жить с отцом.
