В Омске возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудника скорой

В Омске возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи. Инцидент произошел 14 февраля в дневное время в доме на улице 5-й Кордной. Подробности рассказали в омской полиции.
Бригаду медиков вызвал местный житель для своей матери. Врач осмотрела пациентку, однако женщина отказалась от госпитализации. Сын женщины не согласился с решением специалистов, взял со стола нож и, угрожая расправой, потребовал забрать мать в больницу.
В ходе конфликта мужчина нанес 36-летнему медику резаную рану двух пальцев левой руки. Врач успела нажать кнопку экстренного вызова на планшете. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения, и доставили его в отдел полиции.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи и причинение вреда здоровью омич 1986 года рождения. Дознавателем отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Расследование продолжается.
