В Амурской области восстановили движение поездов после схода вагона

На участке в Зейском округе Амурской области полностью восстановили движение поездов после схода вагона грузового состава. Как сообщили на Дальневосточной железной дороге, ремонтные работы завершили утром 18 февраля, после чего пассажирские составы вновь отправились по маршрутам.
Инцидент произошёл на перегоне между путевым постом 2683-го километра и станцией Верхнезейск. После устранения последствий аварии движение было возобновлено, однако поезда продолжили путь с существенным отклонением от расписания.
Состав № 363, следующий из Комсомольска-на-Амуре, отправился с задержкой более десяти часов, а поезд № 364 в обратном направлении отставал от графика примерно на девять часов. Железнодорожники отметили, что ситуация нормализована, и движение на линии осуществляется в штатном режиме.
