В Амурской области восстановили движение поездов после схода вагона

Состав № 363, следующий из Комсомольска-на-Амуре, отправился с задержкой более десяти часов, а поезд № 364 в обратном направлении отставал от графика примерно на девять часов. Железнодорожники отметили, что ситуация нормализована, и движение на линии осуществляется в штатном режиме.