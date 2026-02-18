Хабаровчанина будут судить за гибель рабочего на стройке

В функции работника входил демонтаж плит перекрытия, перемещение передвижных строительных лесов и пр.
«Несмотря на отсутствие необходимых знаний, прохождение сотрудником обучения по охране труда и безопасным методам строительства организовано не было, выполнение им работ не контролировалось», — отметили в телеграм-канале прокуратуры Хабаровского края.
Во время работ 42-летний мужчина упал с высоты четвертого этажа и от полученных травм скончался. Теперь ответственного за соблюдение правил охраны труда будут судить.