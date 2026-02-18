Прокуратура Приморья обжалует условный срок за гибель ребенка в ДТП

Гособвинитель на процессе предлагал назначить водителю четыре года лишения свободы в колонии и на два года лишить его права управлять автомобилем. Однако суд дал подсудимому 2 года и 1 месяц лишения свободы условно, при этом удовлетворил иски семьи погибшего о компенсации морального вреда.