Прокуратура Приморья обжалует условный срок за гибель ребенка в ДТП

В Приморье прокуратура добивается ужесточения наказания для 64‑летнего водителя, по вине которого в ДТП погиб 11‑летний мальчик. Надзорное ведомство заявило, что обжалует вынесенный ему условный срок в апелляционной инстанции.
Ранее Лесозаводский суд признал жителя Владивостока виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В июле 2024 года он сидел за рулём Nissan Qashqai по трассе «Лесозаводск — Лесное — Тихменево», когда при повороте налево не пропустил встречный Toyota Prius. При столкновении погиб пассажир Prius — мальчик 2013 года рождения, получивший травмы, несовместимые с жизнью.
Гособвинитель на процессе предлагал назначить водителю четыре года лишения свободы в колонии и на два года лишить его права управлять автомобилем. Однако суд дал подсудимому 2 года и 1 месяц лишения свободы условно, при этом удовлетворил иски семьи погибшего о компенсации морального вреда.
В прокуратуре называют наказание чрезмерно мягким и настаивают, что с учётом гибели ребёнка приговор должен быть пересмотрен в сторону реального срока.