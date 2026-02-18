Канский подросток Уваров* стал фигурантом нового уголовного дела

Против Никиты Уварова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которому оставался месяц до освобождения, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал «Тюремный адвокат».
По информации канала, Уваров проходит по делу об участии в деятельности экстремистской организации по части 2 статьи 282.2 УК РФ. О какой именно организации идёт речь, не уточняется. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
Сведения о возбуждении дела подтвердила мать молодого человека Анна Уварова. Адвокат Уварова Владимир Васин сообщил NGS24.RU, что в настоящее время находится за городом и уточняет информацию.
По данным телеграм-канала «Дело канских подростков», сейчас Уваров содержится в СИЗО-1 Красноярска. Ранее сообщалось, что в начале февраля его поместили в штрафной изолятор до 18 февраля.
Никиту Уварова осудили в феврале 2022 года к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Его освобождение ожидалось через месяц.
В июне 2020 года, когда ему было 14 лет, подростка вместе с двумя сверстниками задержали по подозрению в обучении террористической деятельности. Это дело получило название «дело канских подростков». Осенью 2023 года, после достижения 18-летнего возраста, Уварова перевели в колонию общего режима.
