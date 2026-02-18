«Обреем налысо и убьём, если расскажешь»: после группового изнасилования в Самаркандской области двое подозреваемых покинули страну

Сейчас мать девочки опасается, что расследование не идет должным образом. По её словам, сами подозреваемые и их родственники делают всё, для сокрытия улик, а из-за несвоевременного осмотра, место в котором всё произошло, уже тщательно очищено, а ранее находившиеся там вещи пропали. Не исключено, что насильники либо избегут справедливого наказания, либо получат статью с минимальным наказанием. Уже сейчас они обвиняют во всём пострадавшую и очерняют ребёнка, хотя результаты экспертиз показывают обратное.