«Обреем налысо и убьём, если расскажешь»: после группового изнасилования в Самаркандской области двое подозреваемых покинули страну

По словам женщины, в конце ноября 2025 года знакомый её дочери, 22-летний Огабек, обманом выманил ребёнка из дома. Девочку насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В машине, по словам матери, находились ещё трое молодых людей — Абдулло, Шербек и Шамшод.
Несмотря на сопротивление и просьбы отпустить её, девушку привезли в безлюдное место, где, по заявлению семьи, над ней было совершено групповое насилие. После случившегося её отвезли домой и пригрозили расправой, если она кому-либо расскажет о произошедшем. По словам матери, девочке угрожали убийством, а также тем, что «обреют налысо» и причинят вред её несовершеннолетнему брату.
Через некоторое время девочка всё же рассказала обо всём матери. Та немедленно обратилась в правоохранительные органы. После подачи заявления, как утверждает семья, к ним стали приходить родственники подозреваемых с предложениями «договориться» и «не портить жизнь сыновьям». Однако сторона пострадавших отказалась это делать.
Согласно информации, предоставленной матерью, в рамках проверки были проведены экспертизы, которые зафиксировали телесные повреждения и подтвердили отсутствие признаков вымысла в показаниях ребёнка.
Как выяснилось позже, один из насильников уже имел судимость за изнасилование, а у ещё одного отец работал в правоохранительных структурах. На момент подготовки материала никто из подозреваемых не был задержан, хотя их действия относятся к тяжкой категории преступлений. Более того, по словам матери, двое из них уехали из страны.
Возникают вопросы и к расследованию: по словам пострадавших, место, где было совершено изнасилование, своевременно не осмотрели и не изъяли вовремя находящиеся там вещи и предметы. Учитывая, что помещение, где всё произошло принадлежит одному из подозреваемых, а также родственные связи одного из подозреваемых, любое промедление в расследовании даёт шанс уничтожить важные улики.
Сейчас мать девочки опасается, что расследование не идет должным образом. По её словам, сами подозреваемые и их родственники делают всё, для сокрытия улик, а из-за несвоевременного осмотра, место в котором всё произошло, уже тщательно очищено, а ранее находившиеся там вещи пропали. Не исключено, что насильники либо избегут справедливого наказания, либо получат статью с минимальным наказанием. Уже сейчас они обвиняют во всём пострадавшую и очерняют ребёнка, хотя результаты экспертиз показывают обратное.
Чтобы добиться справедливости, мать девочки ходила на приём к руководству МВД. Сейчас следственные действия продолжаются.
Очень хочется верить, что это дело возьмут под жёсткий контроль. Потому что сейчас всё выглядит так, будто громкие слова о суровом наказании для насильников остаются только словами. Пока с высоких трибун обещают максимальную ответственность, на местах мы видим затягивание расследования, отсутствие задержаний и даже побег подозреваемых. И это вызывает серьёзные вопросы — действительно ли система готова защищать жертв и наказывать виновных.