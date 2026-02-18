Ричмонд
В Ферганской области задержана группа «уличных коллекторов», выбивавших долги с применением насилия

Vaib.uz (новости Узбекистана. 18 февраля). В Ферганской области проведена спецоперация, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступной группировки, занимавшихся выбиванием долгов при помощи угроз и физического насилия.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в правоохранительных органах, один из последних эпизодов произошёл в конце января. Четверо участников группы получили «заказ» на возврат долга с жителя Кувинского района.

Мужчину незаконно похитили и вывезли на территорию фруктового сада в Кувинском районе. Там его запугивали, применяли физическое насилие и вынудили написать расписку о признании долга и обязательстве погасить его в ближайшее время.

Однако на этом злоумышленники не остановились. Они забрали банковскую карту потерпевшего и обналичили с неё 12 миллионов сумов, присвоив деньги себе «за работу». Кроме того, ещё 5 миллионов сумов они получили от брата должника за то, чтобы временно «оставить его в покое».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали трёх участников группировки. В настоящее время ведётся розыск ещё одного подозреваемого.

Правоохранители обратились к гражданам с призывом: если вы пострадали от действий этих лиц, необходимо сообщить в ближайшие органы внутренних дел.

По данному факту продолжается расследование. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также возможные другие эпизоды преступной деятельности задержанных.