В Ферганской области задержана группа «уличных коллекторов», выбивавших долги с применением насилия

Однако на этом злоумышленники не остановились. Они забрали банковскую карту потерпевшего и обналичили с неё 12 миллионов сумов, присвоив деньги себе «за работу». Кроме того, ещё 5 миллионов сумов они получили от брата должника за то, чтобы временно «оставить его в покое».