В Ферганской области задержана группа «уличных коллекторов», выбивавших долги с применением насилия

Как сообщили в правоохранительных органах, один из последних эпизодов произошёл в конце января. Четверо участников группы получили «заказ» на возврат долга с жителя Кувинского района.
Мужчину незаконно похитили и вывезли на территорию фруктового сада в Кувинском районе. Там его запугивали, применяли физическое насилие и вынудили написать расписку о признании долга и обязательстве погасить его в ближайшее время.
Однако на этом злоумышленники не остановились. Они забрали банковскую карту потерпевшего и обналичили с неё 12 миллионов сумов, присвоив деньги себе «за работу». Кроме того, ещё 5 миллионов сумов они получили от брата должника за то, чтобы временно «оставить его в покое».
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали трёх участников группировки. В настоящее время ведётся розыск ещё одного подозреваемого.
Правоохранители обратились к гражданам с призывом: если вы пострадали от действий этих лиц, необходимо сообщить в ближайшие органы внутренних дел.
По данному факту продолжается расследование. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также возможные другие эпизоды преступной деятельности задержанных.