В Иркутском округе у иностранца изъяли 6,5 тонны нефрита на 5 миллионов

В Иркутском округе полиция накрыла крупный склад нелегального нефрита. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, оперативники изъяли 128 камней общей массой больше 6,5 тонны. Оценочная стоимость — почти 5 миллионов рублей.
— Часть камней хранилась на участке знакомого, там лежало семь глыб весом более 1,5 тонны. Еще 121 камень обнаружили в арендованном гараже. Вес этой партии превысил 5 тонн, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Подозреваемого задержали. Им оказался иностранец, который, как выяснилось, находился в России нелегально — без разрешительных документов. Сам мужчина рассказал, что камни достались ему от товарища. Заведено уголовное дело по статье о незаконном обороте нефрита, расследование продолжается.
