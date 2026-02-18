Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: Причины обрушения здания военной полиции в Ленобласти устанавливаются

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 18 февраля, прокомментировал взрыв в военной комендатуре в Сертолово.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 18 февраля, прокомментировал взрыв в военной комендатуре в Сертолово.

Он поручил силовым структурам подключиться к разбору завалов и помощи пострадавшим.

По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас.

— Причины инцидента устанавливаются, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Здание военной полиции обрушилось в результате взрыва 17 февраля. Жители Сертолова отметили, что в момент случившегося услышали громкий хлопок.

Позднее представители военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона взяли на контроль ситуацию с обрушением здания в Сертолове и выехали на место происшествия.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше