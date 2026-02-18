Дрозденко: Причины обрушения здания военной полиции в Ленобласти устанавливаются

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 18 февраля, прокомментировал взрыв в военной комендатуре в Сертолово.
Он поручил силовым структурам подключиться к разбору завалов и помощи пострадавшим.
По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас.
— Причины инцидента устанавливаются, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Здание военной полиции обрушилось в результате взрыва 17 февраля. Жители Сертолова отметили, что в момент случившегося услышали громкий хлопок.
Позднее представители военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона взяли на контроль ситуацию с обрушением здания в Сертолове и выехали на место происшествия.