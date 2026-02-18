Силы ПВО за ночь сбили 43 дрона ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 43 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в Министерстве обороны.
Так, 21 беспилотник ликвидировали над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Республикой Крым, пять — над Курской областью, по два — над Ростовской областью и Республикой Чувашия. Кроме того, еще один дрон уничтожили над акваторией Черного моря, передает агентство ТАСС.
В этот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территория региона вновь подверглась ракетному обстрелу. По предварительным данным, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры и жилых зданий.