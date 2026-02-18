Цыгане взяли в оцепление морг в Туле и потребовали воскресить умершего

Происшествие произошло 16 февраля — в тот день сотрудникам скорой поступил вызов в цыганский табор, где скончался один из жителей от остановки сердца. Врачи прибыли на место, однако спасти мужчину уже не представлялось возможным. Тогда родственники и знакомые умершего потребовали оживить его.