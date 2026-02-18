Цыгане взяли в оцепление морг в Туле и потребовали воскресить умершего

Толпа цыган в Туле захватила подстанцию скорой помощи и морг, чтобы медики воскресили их знакомого. Об этом инциденте во вторник, 17 февраля, рассказали в 71.RU.
Происшествие произошло 16 февраля — в тот день сотрудникам скорой поступил вызов в цыганский табор, где скончался один из жителей от остановки сердца. Врачи прибыли на место, однако спасти мужчину уже не представлялось возможным. Тогда родственники и знакомые умершего потребовали оживить его.
Медики на протяжении четырех часов занимались реанимацией мертвого человека. Их окружили люди, которые скандалили, угрожали и не давали им покинуть автомобиль. Это продолжалось до тех пор, пока не вмешались сотрудники правоохранительных органов.
Машину скорой помощи удалось деблокировать и врачи направились в морг, однако толпа последовала за ними. Некоторое время процессия продолжалась возле здания морга, уточнили в материале.
В ноябре прошлого года силовики провели масштабный рейд в цыганском поселке Плеханова под Тулой. После проверки 35 человек увезли в военкомат, пять машин арестовали, а также изъяли около миллиона рублей.