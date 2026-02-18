Водителя школьного автобуса задержали пьяным за рулем в Башкирии

В ведомстве отметили, что водителю грозит наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, возбуждено административное производство против должностных и юридических лиц, ответственных за допуск водителя к управлению школьным автобусом. Им грозит крупный штраф в размере более 200 тысяч рублей.