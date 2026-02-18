Водителя школьного автобуса задержали пьяным за рулем в Башкирии

Сотрудники госавтоинспекции Дюртюлинского района задержали 49-летнего водителя школьного автобуса, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вечером 17 февраля на автодороге Дюртюли — Нефтекамск.
При проверке транспортного средства марки «Пежо Боксер», перевозившего группу детей, сотрудники ДПС обратили внимание на поведение водителя. После медицинского освидетельствования прибор зафиксировал наличие 0,210 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В автобусе находилось 12 несовершеннолетних пассажиров, следовавших из Уфы в Ижевск на баскетбольные соревнования.
«49-летний водитель школьного автобуса отстранен от управления, составлен материал об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автобус помещен на специализированную стоянку. Детям предоставлен резервный автобус», — сообщили в пресс-службе ГАИ.
В ведомстве отметили, что водителю грозит наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, возбуждено административное производство против должностных и юридических лиц, ответственных за допуск водителя к управлению школьным автобусом. Им грозит крупный штраф в размере более 200 тысяч рублей.
