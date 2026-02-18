За ночь ПВО сбила 43 дрона ВСУ над регионами РФ и акваторией Чёрного моря

Наибольшее число дронов — 21 — сбили над Брянской областью. По шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и территорией Республики Крым. Пять беспилотников уничтожили над Курской областью. Ещё по два аппарата перехватили над Ростовской областью и территорией Республики Чувашия, один — над акваторией Чёрного моря.
Ранее жители Чебоксар сообщали о громких взрывах в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города наблюдается сильное задымление. Мощный взрыв разбудил жителей примерно в 5:10 утра. После этого было слышно ещë несколько хлопков на юге и северо-западной окраине города. Над столицей региона работает ПВО, сбито уже несколько воздушных целей. По словам очевидцев, в одном из районов после атаки виден столб густого серого дыма.
