Чиновника осудили за взятки при строительстве больницы в Братском районе

Мужчина обещал закрыть глаза на нарушения, предупреждать подрядчика о проверках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске осудили чиновника, который брал крупные взятки при строительстве Тангуйской участковой больницы в Братском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.

— В декабре 2021 года учреждение заключило госконтракт с коммерческой фирмой на строительство больницы. В 2023 году временно исполняющий обязанности заместителя начальника производственного отдела, который курировал стройку, лично и через посредника получил от гендиректора подрядчика 510 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

За эти деньги чиновник обещал закрывать глаза на нарушения при работах, предупреждать о проверках и помогать с подписанием актов. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

Суд приговорил 28-летнего мужчину к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 2 миллиона 550 тысяч рублей. Также его лишили права занимать определенные должности на четыре года. У него конфисковали машину «Ниссан Тиана» стоимостью больше миллиона рублей и саму сумму взятки — 510 тысяч. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

