Чиновника осудили за взятки при строительстве больницы в Братском районе

Суд приговорил 28-летнего мужчину к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 2 миллиона 550 тысяч рублей. Также его лишили права занимать определенные должности на четыре года. У него конфисковали машину «Ниссан Тиана» стоимостью больше миллиона рублей и саму сумму взятки — 510 тысяч. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.