Устроивший стрельбу в США общался с будущей жертвой — журналисты

В штате Флорида 51-летний Рассел Кот устроил серию убийств в двух городах, после чего покончил с собой. Как установило РИА Новости, среди погибших — уроженка Днепропетровска Флорита Столяр и родившийся в Санкт-Петербурге Анатолий Йоффе.
По данным полиции, утром 10 февраля Кот сначала застрелил в Форт-Лодердейле Ларису Блюдаю и её 18-летнего сына. Затем он отправился в Сарасоту, где убил Ольгу Грейнерт и Ярослава Блюдого. Позже, дождавшись возвращения Флориты Столяр и её супруга Анатолия Йоффе, он застрелил и их, после чего совершил самоубийство.
РИА Новости проанализировало публикации Кота в социальных сетях. На его странице сохранился репост сообщения о розыске подозреваемого в стрельбе на параде в Иллинойсе. Этот пост в 2022 году комментировала Лариса Блюдая, которая позже стала одной из жертв.
Как отмечает агентство, Лариса активно общалась с Котом в соцсетях с 2022 года и до января 2026 года. По сообщениям знакомых семьи, он был её бывшим сожителем. В русскоязычных комментариях к нему обращались по имени Руслан.
По данным офиса шерифа округа Сарасота, осенью 2025 года Кот переехал во Флориду из Иллинойса и некоторое время жил вместе с Ларисой, однако затем они расстались.
После трагедии одна из знакомых Кота оставила комментарий под его последней публикацией, написав, что в его жизни были тяжёлые события и он не справился с внутренними переживаниями.
