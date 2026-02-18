Уголовное дело завели после драки в челябинском автобусе

Инцидент произошёл вечером 16 февраля в автобусе № 71. В СМИ появилась видеозапись, на которой двое подростков избивают мужчину. Драку остановил водитель общественного транспорта.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Потерпевший уже допрошен, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи устанавливают других участников драки.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки в автобусе № 64. Подростки начали избивать мальчика в транспорте, а затем продолжили на остановке общественного транспорта на улице Братьев Кашириных.