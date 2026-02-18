Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после драки в челябинском автобусе

В Челябинске возбудили уголовное дело после драки подростков с 53-летним мужчиной в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл вечером 16 февраля в автобусе № 71. В СМИ появилась видеозапись, на которой двое подростков избивают мужчину. Драку остановил водитель общественного транспорта.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Потерпевший уже допрошен, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи устанавливают других участников драки.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки в автобусе № 64. Подростки начали избивать мальчика в транспорте, а затем продолжили на остановке общественного транспорта на улице Братьев Кашириных.