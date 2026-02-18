В Китае перевернулось судно с туристами, погибли четыре человека

Ранее сообщалось, что немецкий ледокол Neuwerk оказался заблокирован во льдах в Балтийском море у острова Рюген при попытке расчистить путь танкеру со сжиженным природным газом. Судно не смогло выполнить задачу из-за недостаточного ледового класса и было возвращено в порт Мукран для осмотра и ремонта.