В Китае перевернулось судно с туристами, погибли четыре человека

Прогулочное судно с 26 туристами на борту перевернулось в юго-западной провинции Юньнань в Китае. По меньшей мере четыре человека погибли.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Инцидент произошёл 17 февраля, в первый день празднования китайского Нового года, возле туристической деревни Ляньсивань в городском округе Чусюн.
Комитет по обеспечению безопасности при Госсовете КНР поручил взять расследование происшествия под контроль на провинциальном уровне. Виновные, если они будут установлены, понесут ответственность в соответствии с законом.
Правоохранительные органы продолжают выяснять причины опрокидывания судна.
Ранее сообщалось, что немецкий ледокол Neuwerk оказался заблокирован во льдах в Балтийском море у острова Рюген при попытке расчистить путь танкеру со сжиженным природным газом. Судно не смогло выполнить задачу из-за недостаточного ледового класса и было возвращено в порт Мукран для осмотра и ремонта.