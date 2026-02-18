Ричмонд
В Китае перевернулось судно с туристами, погибли четыре человека

В провинции Юньнань в Китае опрокинулось прогулочное судно с 26 пассажирами. По данным CCTV, погибли не менее четырёх человек.

Источник: Аргументы и факты

Прогулочное судно с 26 туристами на борту перевернулось в юго-западной провинции Юньнань в Китае. По меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Инцидент произошёл 17 февраля, в первый день празднования китайского Нового года, возле туристической деревни Ляньсивань в городском округе Чусюн.

Комитет по обеспечению безопасности при Госсовете КНР поручил взять расследование происшествия под контроль на провинциальном уровне. Виновные, если они будут установлены, понесут ответственность в соответствии с законом.

Правоохранительные органы продолжают выяснять причины опрокидывания судна.

