Школьник из Красноярска ответит перед судом за жестокое избиение незнакомца

Школьник из Красноярска ответит перед судом за избиение прохожего и угрозу убийством. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. ЧП произошло в июле 2025 года. В то утро у ТЦ «Енисей» по улице 60 лет Октября ученик школы № 158 подошел к 45-летнему мужчине и попросил сигарету. Получив ее, парень внезапно обрушил на незнакомца поток нецензурной брани. Испуганный мужчина попытался уйти, но фигурант стал кидать в него камни, а затем настиг его у пункта полиции. Он ударил мужчину по спине, повалил на землю, сел сверху и стал бить по голове, лицу и телу, а затем замахнулся разбитой бутылкой. Вовремя подъехавшие полицейские остановили агрессора.