В Зиме 7-летняя девочка попала под колеса «Тойоты»

В Зиме 7-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около двух часов дня 17 февраля 2026 года на улице Мира.
— По предварительным данным, 32-летний водитель «Тойоты Аллекс» наехал на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, вне зебры. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Полицейские начали проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура поставила дело на особый контроль. Правоохранители проследят, были ли соблюдены все меры безопасности.
Родителей просят рассказать детям о правилах дорожного движения, объяснить, как правильно переходить проезжую часть.
