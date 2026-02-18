Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чувашии украинские дроны повредили автомобили

В Республике Чувашия украинские беспилотники повредили несколько автомобилей в новоюжном районе Чебоксар и Чебоксарском округе Яуши. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Источник: Life.ru

«Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

По словам чиновника, экстренные службы и полиция продолжают работу на местах, ситуация полностью контролируется.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 43 украинских беспилотников над шестью регионами России и акваторией Чёрного моря. Наибольшее число дронов — 21 — сбили над Брянской областью. По шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и территорией Республики Крым. Пять беспилотников уничтожили над Курской областью. Ещё по два аппарата перехватили над Ростовской областью и территорией Республики Чувашия, один — над акваторией Чёрного моря.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше