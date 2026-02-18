В Чувашии украинские дроны повредили автомобили

«Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.
По словам чиновника, экстренные службы и полиция продолжают работу на местах, ситуация полностью контролируется.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 43 украинских беспилотников над шестью регионами России и акваторией Чёрного моря. Наибольшее число дронов — 21 — сбили над Брянской областью. По шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и территорией Республики Крым. Пять беспилотников уничтожили над Курской областью. Ещё по два аппарата перехватили над Ростовской областью и территорией Республики Чувашия, один — над акваторией Чёрного моря.
